وزيرة البيئة: رفعنا دخل المحيطين بالمحميات الطبيعية 400% (فيديو)

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة نفذت 118 مشروعا خلال الفترات الماضية موزعين على محورين، وهما الحد من التلوث، والحفاظ على المحميات الطبيعية.

وأشارت "فؤاد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أنهم قاموا بربط 136 مدخنة على مستوى الجمهورية بالشبكة القومية لربط الانبعاثات الصناعية، كما تم العمل على إعادة البحيرات المصرية لطبيعتها.



وأضافت وزيرة البيئة، أنه تم رفع كمية كبيرة من المخلفات الخطرة جدا، والموجودة في مخزن مدينة الصفت وميناء الدخيلة منذ 30 عاما، فضلا عن رفع تراكمات الكمامة في محافظات الجمهورية المختلفة، لافتة إلى أنهم عملوا على رفع كفاءة البنية التحتية لنحو 12 محمية من أصل 30 محمية.



وتابعت أن رفع كفاءة البنية التحتية للمحميات ليس فقط بهدف استقبال الزوار، وإنما تم دمج المجتمع المحلي حول هذه المحميات، وإيجاد فرص عمل، كاشفة أن دخل المجتمع المحلي والسكان المحليين بجانب المحميات ارتفع من 180 إلى 400% خلال عام واحد.



وأكدت أنهم لا يهميشون المجتمع المحلي الموجود في المناطق النائية، منوهة بأن الوزارة نجحت في توفيق أوضاع عدد من المصانع كانت غر ملتزمة بالاشتراطات البيئية، لافتة إلى أن مصر نجحت ف التقدم 4 مراكز في مؤشر خفض نسبة الاحتباس الحراري.

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أمس الأحد، كمتحدث رسمي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في الحدث الافتراضي رفيع المستوي الخاص بالتنفيذ الفعال للتمويل المناخي القائم على الاحتياجات، الذي قامت بافتتاحه باتريشيا إسبينوزا، الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية.

وناقش الحدث الافتراضي سبل تبادل الجهود والخبرات الجارية بشأن تعزيز وصول البلدان النامية إلى صناديق المناخ الدولية وتعزيز الموائمة والتعبئة وتقديم الدعم للاحتياجات والأولويات المحددة للبلدان النامية، وذلك بمشاركة كل من يوخن فلاسبارث وزير الدولة الألماني للبيئة، وكارلوس مانويل رودريجيز وزير البيئة والطاقة بكوستاريكا، وحسين رشيد وزير البيئة بجمهورية المالديف، وناوكا ايشي الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية، والعديد من خبراء البيئة بدول العالم.



