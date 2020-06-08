مفاجأة لجمهور مسلسل "النهاية"

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قام السيناريست عمرو سمير عاطف بالبدء في كتابة حلقات الجزء الثاني من مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في شهر رمضان الماضي، ويضم الجزء الثاني شخصيات جديدة بجانب الأبطال الرئيسيين للعمل.



يُشار أن مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج شركة سينرجي، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمود الليثي، سارة عادل، محمد مرزبان، محمد العمروسي، أيمن الشيوي، وضيوف الشرف إياد نصار، سوسن بدر، محمود عبد المغني، أحمد مجدي، عمر الشناوي،وغيرهم.



ويعتبر مسلسل النهاية" التعاون الثاني بين سهر الصايغ ويوسف الشريف وعمرو سمير عاطف بعدما قدما معًا مسلسل "كفر دلهاب" فى شهر رمضان عام 2017، وشارك فى بطولته محمد رياض، روجينا، رامز أمير، محمود حجازي، سامي مغاوري، هادي الجيار، ومحمد أبو الوفا، صفاء الطوخي، مي القاضي، أماني كمال، منى ممدوح، إسماعيل شرف.









