أخبار المدن الجديدة.. حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات





انطلقت اليوم مجموعة من الحملات المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة التي استغل أصحابها الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر خلال مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.





وأكد رؤساء أجهزة المدن أنه لا تهاون مع المخالفين في إطار سياسة الدولة للقضاء على البناء العشوائي والحفاظ على الطابع التنظيمي للمجتمعات العمرانية الجديدة.









من جانبه قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إنه تم تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات وضبط المخالفات بالمدن الجديدة، مؤكداً أنه لا تهاون فى إزالة المخالفات لمنع استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، فى ارتكاب أى مخالفات بناء.









وأضاف ممدوح، أن الحملات أسفرت عن إزالة العديد من الإشغالات والتعديات والإعلانات المخالفة ومخالفات البناء، موضحاً أن الحملات شملت مدن (العبور - ٦ أكتوبر - القاهرة الجديدة - السادات).









وأشار المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، إلى أنه تم شن حملة مكبرة بمعرفة الإدارات المعنية بجهاز المدينة لإزالة المخالفات ورفع الاشغالات ومنع الباعة الجائلين بالميادين والشوارع الرئيسية بمنطقتي شارع ابو بكر الصديق وجمال عبدالناصر ، حيث تم رفع الإشغالات الموجودة على الأرصفة والمسطحات الخضراء والتى تؤدى إلى وجود مخلفات تؤذى المارة والسكان.









كما أسفرت الحملة عن إزالة جميع الاشغالات المتمثلة فى عربات بيع الفاكهة المتجولة بجميع المناطق السكنية، واستغلال الوحدات السكنية بأنشطة غير مخصصة مثل بيع الخضروات والفاكهة والبقالة بمناطق الإسكان الاجتماعى، س٢٥ وابنى بيتك و تم تحرير محاضر للمخالفين.





من جانبه ذكر المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم شن حملة بالتنسيق بين الإدارات المختصة وشرطة التعمير بالمدينة، لتنفيذ القرار الوزاري بإزالة التعديات الواقعة على القطعة رقم (5) بلوك 28002 بالحى الثالث.









كما وجه رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بمواصلة الجهود المبذولة لرفع الاشغالات بجميع أنواعها، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حملة لرفع الاشغالات بمحيط سنتر الياسمين بإسكان الشباب، وكذا محيط سنتر العمار، وذلك بمشاركة أمن الجهاز وشرطة التعمير ورؤساء الأحياء.





وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: تم شن حملة مكبرة لإزالة ورفع الإعلانات المخالفة "بدون ترخيص"، والإعلانات منتهية الترخيص والتي لم تسدد المستحقات المالية الخاصة بها في التوقيتات المحددة، حيث شملت الحملة إزالة الإعلانات المخالفة بأنحاء المدينة كافة.



