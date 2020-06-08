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أغنية "ماتسبنيش" لـ آمال ماهر تحقق 7 ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:57 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
حققت أغنية "ماتسبنيش" للفنان آمال ماهر، 7 ملايين مشاهدة، على قناتها الرسمية ل شركة روتانا، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "ماتسبنيش" طرحتها آمال، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك أحتفالًا بعيد الحب 2020.

"ما تسبنيش" من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان خالد عز، ومن توزيع موسيقي نادر حمدي.

وتقول كلمات الأغنية:"ماتسبنيش.. لحظة أعيش غير وأنا جنبك جوه في قلبك.. ماتسبنيش ماتقوليش.. وماتحكيش بس احضني وقرب مني.. ماتسبنيش خليني أعيش في زمان غير الزمان وديني لدنيا تانية أعيش معاك.. خدني بهواك أبعد مكان مش عايزه أشوف بعيوني الا أنت بس علشان دايمًا بحس.. في وجودك بالأمان".

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