إدوارد ضيف شرف فيلم "خلي بالك من اللي جاي"

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يظهر الفنان إدوارد كضيف شرف في فيلم "خلى بالك من اللي جاي" بمشهدين، ويقوم بغناء أغنية داخل الأحداث،والفيلم يُشارك في بطولته رانيا يوسف،أحمد سلامة، صلاح عبدالله، مجدي كامل، سارة سلامة، وآخرون، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، والفيلم كان يحمل في البداية اسم "عش الدبابير" لكن تم تغييره، وهو من تأليف حمدي يوسف، وينتمي لنوعية أفلام الإثارة والتشويق.





وتدور أحداث فيلم "خلي بالك من اللي جاي" حول ثلاثة فتيات يقمن بمهمة وطنية للدولة فى إطار درامي، وتواجه رانيا يوسف صعوبات عديدة بينها وبين الفنان مجدي كامل.



ولمع إدوارد في السباق الرمضاني الماضي من خلال تجسيده لدور "عبدالمحسن" فى مسلسل "البرنس" بكل ما تحمله الشخصية من اضطرابات وتناقض، لكنه أثبت أنه يمتلك طاقات فنية كبيرة تؤهله لأداء شخصيات متنوعة وتخرجه من الإطار الكوميدي الذي ظل محبوسًا فيه لفترة كبيرة، واستطاع إدوارد أن يجسد مشاعر مختلفة بين الطمع والتردد والندم والضعف والفرح والبكاء.



مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.





