"وأنت معايا" لـ تامر حسني والشاب خالد تتخطى الـ 12 مليون مشاهدة

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حصدت أغنية "و أنت معايا " لنجم الجيل تامر حسني، والشاب خالد، وعبد الفتاح الجريني، 12.5 مليون مشاهدة، على القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد طرحها خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.



وطرح تامر، الأغنية على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والكليب من إخراج سعيد الماروق، ومن إنتاج TH PRODUCTION.



و أغنية "وانت معايا" من كلمات وألحان تامر حسني، ومن توزيع موسيقى وريمكس جلال الحمداوي وهندسة صوت ياسر أنور وأمير محروس.



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني، فيلم "الفلوس" وتدور أحداثة في إطار كوميدي تشويقي، وشارك في بطولته الفنانة زينة وعائشة بن أحمد.

