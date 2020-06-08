Advertisements

"وأنت معايا" لـ تامر حسني والشاب خالد تتخطى الـ 12 مليون مشاهدة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:46 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
حصدت أغنية "و أنت معايا " لنجم الجيل تامر حسني، والشاب خالد، وعبد الفتاح الجريني، 12.5 مليون مشاهدة، على القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد طرحها خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وطرح تامر، الأغنية على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والكليب من إخراج سعيد الماروق، ومن إنتاج TH PRODUCTION.

و أغنية "وانت معايا" من كلمات وألحان تامر حسني، ومن توزيع موسيقى وريمكس جلال الحمداوي وهندسة صوت ياسر أنور وأمير محروس.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني، فيلم "الفلوس" وتدور أحداثة في إطار كوميدي تشويقي، وشارك في بطولته الفنانة زينة وعائشة بن أحمد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عمرو أديب يكشف آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

بدون كمامات.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبتة

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا

منذ ساعة الا ربع

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد "سلام من السعودية".. أديب يقترح تطبيق الفكرة في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ يوم

عاجل من اللجنة العلمية لكورونا لفاقدي حاستي الشم والتذوق (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة ابن فنانة مصرية شهيرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

"مكلتش بقالي يومين".. سيدة يتخلى عنها زوجها لإصابتها بكورونا ويخبر أهل القرية

منذ حوالي 4 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

كواليس "وأنت معايا" لـ تامر حسني والشاب خالد تقترب من مليون مشاهدة (فيديو)

بعد 72 ساعة من طرحها.. تعرف على عدد مشاهدات "خطوة" لمصطفى حجاج (فيديو)

700 ألف مشاهدة لـ"خطوة" مصطفى حجاج في 7 أيام (فيديو)

تامر حسني يتصدر "تويتر" بهاشتاج "ناسيني ليه"

"ناسيني ليه" لتامر حسني يكتسح مشاهدات يوتيوب خلال 24 ساعة!

كليب "وأنت معايا" لـ تامر حسني والشاب خالد يقترب من 3 ملايين مشاهدة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:19 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا

01:03 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

08:43 ص

عاجل من اللجنة العلمية لكورونا لفاقدي حاستي الشم والتذوق (فيديو)

07:27 ص

بعد "سلام من السعودية".. أديب يقترح تطبيق الفكرة في مصر (فيديو)

06:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين