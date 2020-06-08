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مسلسل ليه لا الحلقه 4 | تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل (ليه لا) للفنانة امينة خليل والمواعيد عرضة والقناة الناقلة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:45 ص
مسلسل ليه لا الحلقه 4
مسلسل ليه لا الحلقه 4

مسلسل ليه لا الحلقه 4 | تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل (ليه لا) للفنانة امينة خليل والمواعيد عرضة والقناة الناقلة

عرضت الحلقة 4 من المسلسل الدرامي "ليه لا" للنجمة أمينة خليل، والذي بدأ منذ أيام قليلة على إحدى منصات المشاهدة الرقمية بالاشتراكات مسبقة الدفع، وخاصةً على شاهد VIP.

ولاقى مسلسل ليه لا ردود أفعال إيجابية من متابعيه بعد عرض أولى الحلقاته، وأخذ اهتمام جمهور الدراما بعد فترة وجيزة من انتهاء الموسم الرمضاني.

مسلسل ليه لا الحلقه 4 
بدأت أحداث الحلقات الاولى من مسلسل ليه لا للفنانة أمينة خليل (عاليا) بهروبها من حفل زفافها، وخروجها عن المألوف والمعتاد عليه مع عائلتها، لكي ترفض وتقول لأ لأول مرة ورفضها للزواج.

وتوالت الأحداث الحلقة بشجار بين هالة صدقي التي تجسد دور "والدة عاليا"، بسبب هذا الأمر وحبسها في المنزل ومنعها للذهاب إلى العمل.

وتوالت الأحداث بمحاولة عاليا المشاركة في إحدى المسابقات العالمية وحين فوزها يتم سفرها لمنحة بإحدى جامعات إنجلترا لكي تبحث عن ذاتها، ولكن من ضمن شروط هذه المسابقة هو أن تكون مستقلة عام كامل في منزل لوحدها.

قصة مسلسل ليه لا للفنانة أمينة خليل
وتدور قصة مسلسل ليه لا حول فتاة تسمى "عاليا"، وهي تعاني من مشاكل مع عائلتها بسبب التحكمات الشديدة من قبل أفراد عائلتها، وتضطر للتمرد على عائلاتها وقراراتهم وتحكماتهم، لتبدأ مشوار الاستقلال واتخاذ قرارها بنفسها.

وبمجر التفكير في هذا الأمر أصبحت الفتاة في مرمى الاتهامات من قبل عائلتها، لكنها تحاول السير قدمًا في طريق حريتها وعدم سيطرة أحد عليها.

جدير بالذكر أن أغنية تتر مسلسل ليه لأ للفنانة أمينة خليل تغنيها الفنانة آمال ماهر، وهي اغنية بعنوان "اللي قادرة"، ومنذ طرح الأغنية سجلت مشاهدات كثيرة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

موعد عرض مسلسل ليه لا والقناة الناقلة
ويعرض مسلسل ليه لا للفنانة أمينة خليل ابتداء من 6 مايو الجاري على منصة "VIP شاهد" الرقمية، على أن يعرض على شاشات التلفزيون بعد فترة.

وقالت أمينة خليل عن قصة المسلسل إنها موجودة داخل كل بيت مصري، موجهة الشكر لكل من ساهم في عرض العمل بعد تعطله أكثر من مرة.

والمسلسل من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين.​​​​​​​​​​​​​​

مسلسل ليه لا الحلقه 4 | تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل (ليه لا) للفنانة امينة خليل والمواعيد عرضة والقناة الناقلة

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