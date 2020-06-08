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مدينة سفاجا: حصر تعديات منطقة عمارات أبوالنصر وإزالتها (صور)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
وردت عدة شكاوي إلى الدكتورة هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، من المواطنين بكثرة الإشغالات حول محيط العمارات بمنطقة أبو النصر.

وأوضحت "المغربي" بأنه بالمعانية الأولية للمنطقة تبين تعدي المواطنين على المساحات الخضراء المخصصة من المدينة بتخصيص كل فرد جزء لنفسه بإقامة الأسلاك ووضع الحواجز الخشبية بما يخالف القانون، مؤكدةً على التصدي بكل حزم لأى أعمال تعدي على هيبة الدولة ومخالفة القانون.

وشكلت "رئيس المدينة " لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لحصر اي إنشاءات مخالفة او كردون زرع بشكل عشوائي أو تعريشات عشوائية حول العمارات. 

وناشدت "المغربي "المواطنين بعدم التعدي علي الاراضي المملوكة للدولة واحترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة، وعدم مخالفة القانون بوضع إشغالات طريق علي الأرصفة والا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على المظهر والشكل الحضاري للمدينة الذي يعود إليهم أولا بالنفع.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"

مدينة سفاجا: حصر تعديات منطقة عمارات أبوالنصر وإزالتها (صور)
مدينة سفاجا: حصر تعديات منطقة عمارات أبوالنصر وإزالتها (صور)
مدينة سفاجا: حصر تعديات منطقة عمارات أبوالنصر وإزالتها (صور)
مدينة سفاجا: حصر تعديات منطقة عمارات أبوالنصر وإزالتها (صور)
مدينة سفاجا: حصر تعديات منطقة عمارات أبوالنصر وإزالتها (صور)
مدينة سفاجا: حصر تعديات منطقة عمارات أبوالنصر وإزالتها (صور)

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