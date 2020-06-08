Advertisements

3484 إصابة و188 وفاة بفيروس كورونا في المكسيك

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في المكسيك، 3484 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 117103 حالات.

 

وقد أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، عن تسجيل 188 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الضحايا إلى 13699.

 

وكانت الحكومة المكسيكية، قالت إنه "من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة".

 

وسجلت السلطات الصحية المكسيكية، في وقت سابق، أكثر من ألف حالة وفاة في يوم واحد، لافتة إلى أن هذه سابقة هي الأولى من نوعها.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا في المكسيك المكسيك

أخبار تهمك

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ يوم

عاجل.. إصابة ابن فنانة مصرية شهيرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

بدون كمامات.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبتة

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا

منذ ساعة الا ربع

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

"مكلتش بقالي يومين".. سيدة يتخلى عنها زوجها لإصابتها بكورونا ويخبر أهل القرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم

عمرو أديب يكشف آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ 19 دقيقة

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل من اللجنة العلمية لكورونا لفاقدي حاستي الشم والتذوق (فيديو)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بعد "سلام من السعودية".. أديب يقترح تطبيق الفكرة في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الصحة الجزائرية تسجل 3 وفيات و148 إصابة جديدة بكورونا

المغرب يسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

معدلات قياسية في إصابات ووفيات كورونا بالمكسيك

الكويت تسجل 10 وفيات و900 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البرازيل تسجل 965 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:19 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا

01:03 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

08:43 ص

عاجل من اللجنة العلمية لكورونا لفاقدي حاستي الشم والتذوق (فيديو)

07:27 ص

بعد "سلام من السعودية".. أديب يقترح تطبيق الفكرة في مصر (فيديو)

06:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين