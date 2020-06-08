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برادلي: مباراة غانا أكثر مباراة محزنة في مسيرتي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:34 ص
برادلي
برادلي
الفجر الرياضي
صرح المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر بوب برادلي بأن مباراة الفراعنة أمام غانا الشهيرة التي انتهت بالخسارة بنتيجة 6-1، أكثر مباراة محزنة في مسيرته الكروية.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد" قال برادلي: "مباراة غانا أكثر مباراة محزنة في مسيرتي، كل اللاعبين كانوا ملتزمون، المسؤولية كان كبيرة جدا، والضغوطات في مصر كانت كبيرة جدًا لذا اللاعبون لم يكونوا في حالتهم الطبيعية".

وتابع المدرب الأمريكي: "لقد صرحت في السابق أن الأمر كان أشبه بخسارة البرازيل أمام ألمانيا في كأس العالم، حينما نظرت للاعبي المنتخب البرازيلي حينها رأيت في أعينهم أنهم لم يكونوا على طبيعتهم وذكروني بهزيمة غانا".

وأكمل: "المسؤولية كانت كبيرة جدا على اللاعبين وقدموا كل ما لديهم لتحقيق شيء للمنتخب، في النهاية قلت لهم أنني كنت فخورًا بهم، وأنني أعلم أنهم فعلوا ما بوسعهم".

وأنهى: " أنا من أتحمل المسؤولية، ظهرت في برنامج تلفزيوني بعد المباراة وأعلنت تحملي المسؤولية كاملة، كنت أحاول تحضير اللاعبين بدينا وفنيا لمباراة العو

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