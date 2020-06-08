حنان مطاوع تستعد لتصوير حكاية "أمل حياتى" وتعود لـ "القاهرة كابول"

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تنتظر الفنانة حنان مطاوع حاليًا تصوير حكاية "أمل حياتي" وهي ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرِضَ منه حكايتين تحملان اسم " بنات موسى"،"سنين وعدت" قبل شهر رمضان، وقد انتهى المؤلفان أمين جمال وشريف يسرى، من كتابة جميع حلقات حكاية "أمل حياتي"، ومن المقرر تسليمها للشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة، وذلك من أجل البدء في عملية التصوير، حيث يتبقى تحديد موعد للتصوير واختيار باقي الفنانين .



مسلسل "إلا أنا " قصة يسري الفخراني، تدورأحداثه في إطار 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في إطار 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فمعظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل"الصمت الزوجي،طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة" ويعرض على شاشة dmc.





وفي سياق آخر، تنتظر حنان مطاوع حاليًا عودة استئناف تصوير بمسلسل "القاهرة كابول" الذي تأجل عرضه في شهر رمضان الماضي بسبب فيروس كورونا وضيق الوقت، ومن المقرر أن يعود فريق العمل للتصوير خلال الأيام المقبلة ، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجي، بطولة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، نور محمود، ومجموعة مميزة من النجوم.









