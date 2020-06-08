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حسم مصير الدوري الإماراتي مطلع يوليو المقبل

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:03 ص
بوابة الفجر
يحسم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مصير بطولتي دوري الخليج العربي، ودوري الدرجة الأولى عن الموسم الحالي، في نهاية يونيو (حزيران) الحالي، وبداية يوليو (تموز) المقبل، سواء باستكمال المباريات المتبقية أو بالإلغاء.

بحسب صحيفة البيان، اليوم الإثنين، يحسم الاتحاد مصير البطولتين بعد التشاور مع الجهات المعنية المسؤولة عن التعامل مع جائحة كورونا، حيث ستتم مراعاة سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي رابطة المحترفين يعكفون على وضع كافة السيناريوهات المتعلقة بمصير دوري الخليج العربي وفق روزنامة الاتحاد الآسيوي، حيث لم يصدر حتى الآن قرار استكمال دوري أبطال آسيا بشكل رسمي.

ومن المتوقع أن تعقد لجنة المسابقات في الاتحاد القاري اجتماعا خلال الأيام المقبلة لاعتماد الموعد النهائي وإبلاغ الاتحادات الوطنية به، وأن كانت المؤشرات تشير إلى استكمال المباريات في بداية سبتمبر (أيلول) المقبل، من خلال إقامتها بنظام التجميع في عدة دول، وستكون الإمارات من بينها بعد أن أبدت استعدادها لاستضافة المباريات.

ويتوقع تحديد شهر أكتوبر (تشرين الأول) لإقامة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة للتأهل إلى مونديال 2022، وكأس آسيا 2023، ما يعني ازدحام الروزنامة بالعديد من البطولات وضيق الوقت.

في الوقت نفسه أبدت العديد من الأندية تحفظها على استئناف التدريبات في منتصف يوليو (تموز) المقبل، بسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال هذه الفترة لما يفوق 40 درجة مئوية، مما سيكون له الأثر السلبي على سلامة اللاعبي،ن خاصة وأنه يصعب المغامرة بإقامة معسكرات تدريبية خارجية، في ظل جائحة كورونا، وطالبت الأندية بضرورة الاستعجال بتحديد مصير المسابقات المحلية من أجل وضع خطط وبرامج الموسم الجديد.

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