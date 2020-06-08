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خطوات بسيطة لتحضير سلطة الكول سلو في المنزل

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:07 ص
بوابة الفجر
نقدم لكِ عزيزتي مجموعة من الخطوات البسيطة التي تطلعين عليها لمعرفة تحضير سلطة الكول سلو بدلا من شراءها هذه الفترة، لحماية أسرتك من تناولها خارج المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا، وإليك المقادير وطريقة التحضير البسيطة مثل المطاعم:

مقادير سلطة الكول سلو
- حبة من الملفوف
- جزرتين مبشورين
- معلقة من البصل الأبيض (مفروم فرما جيدا)
- 1/4 كوب من المايونيز 
- 3 ملاعق من السكر 
- 2 ملعقة كبيرة من الحليب 
- 3/4 ملعقة من الخل الأبيض 
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون
- 1/4 ملعقة كبيرة من الملح 
- 1/4 ملعقة من الفلفل الأسود حسب الرغبة

طريقة تحضير سلطة الكول سلو 
1. اخلطي كلا من (السكر -الملح - اللبن - المايونيز - الخل - عصير الليمون) جيدا في إناء.

2. ضعي الملفوف المقطع مع البصل والجزر فوقهم وقلبي المكونات جيدا.

3. قلبي الخليط جيداً حتى يتجانس، وضعيه في الثلاجة وغطيه لمدة ساعتين أو 3 ساعات كاملة، ثم قدميه مع وجبة الغداء وبالهنا والشفا.

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