كلوب: إذا اعتقد الناس أننا مجانين بسبب احتفالنا بلقب الدوري لن نهتم

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن وضع احتفال فريقه بلقب الدوري الإنجليزي، بعد الأحداث التي تمر بها المسابقة.





وتوقفت كل الأنشطة الرياضية في إنجلترا، مطلع شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.





وبات ليفربول من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمره الاولى منذ 30 عامًا، حيث يتبقى له 6 نقاط فقط للظهر باللقب.





وقال كلوب في تصريحات لـ"سكاي سبورتس":" لم نتوج باللقب بعد، نعلم اننا قريبون، ونحتاج لست نقاط".





وتابع:" عدم قدرتنا على الاحتفال بالطريقة التي طالما حلمت بها، هو أمر غير لطيف، أشعر بذلك، ليس مثاليا أن تحتفل وحدك في الملعب، ومن ثم تعود إلى المنزل".





وواصل:" عندما تعود الحياة لطبيعتها سنحتفل مع الجماهير باللقب بالطريقة التي نحبها، وعندما تصبح نسب العدوى صفر، سيأتي هذا اليوم، وحينها سنملك كل الحق في الاحتفال".



