الإجراءات المقترحة لامتحانات الطلاب الوافدين للدراسات العليا بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن الإجراءات التي سيتم تطبيقها على امتحانات الدراسات العليا بالنسبة للطلاب الوافدين الملتحقين للدراسة بالجامعة بعد قرار تعليق الدراسة في ظل الظروف التى تمر بها البلاد ومعظم دول العالم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأوضح الاستاذ الدكتور، أحمد عبد الغني مدير مكتب الوافدين بالجامعة أنه تم تحديد عدد من الإجراءات المقترحة للطلاب الوافدين الملتحقين بالدراسات العليا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد يمكن تحديدها فيما يلي:





١- فيما يتعلق بامتحانات الدراسات العليا: بالنسبة للطلاب الوافدين المتواجدين علي ارض مصر يتم عقد الامتحانات لهم بعد انتهاء تعليق الدراسة وفقا للجداول الزمنية التي ستعلنها الكليات.





٢- بالنسبة للطلاب الوافدون المتواجدون خارج جمهورية مصر العربية حاليا يتم تأجيل عقد امتحاناتهم وتعقد حين تمكنهم من العودة إلي مصر وفقا للظروف وبعد التأكد من تاريخ وصولهم إلي مصر طبقا لجوازات السفر، علي ألا تحتسب هذه الفترة من التوقف ضمن المدد المحددة لإتمام الدرجة العلمية.





٣- بخصوص امتحانات المواد التكميلية: يتم تأجيل الاختبارات ويعقد امتحان في صورته التقليدية بعد نهاية تعليق الدراسة عند التحقق من العودة إلى مصر وفقا للظروف وبعد التأكد من تاريخ وصولهم إلى مصر طبقا الجوازات السفر.





٤- وبخصوص شرط الحصول علي شهادة إجادة للغة الأجنبية، يتم اعتباره شرط لمنح الدرجة بدلا من كونه شرط لتشكيل لجنه الحكم والمناقشة.





٥- وعن الرسوم الدراسية: سيتم إسقاط المدة ما بين موعد عقد اختبار الطالب وفقا لجدول الامتحانات بالكلية وموعد دخوله الاختبار الفعلي، من الرسوم الدراسية.





٦- في حالة حصول الطالب على اعتماد قرار تشكيل لجنة المناقشة والحكم في الماجستير وفي الدكتوراه ولم يناقش في خلال المدة المحددة نتيجة وجودة خارج البلاد لا يطالب بسداد اى رسوم إضافية.





آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"



