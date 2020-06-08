مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: إن نمو عدد حالات الإصابة في مصر كان متوقعا، حيث كانوا يتمنون أن تكون الزيادة أفقية وليست رأسية، بحيث لا تكون هناك زيادة حادة في عدد الحالات في وقت واحد.





وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الزحام والتكدس في أخر أسبوع من شهر رمضان تسبب في زيادة الأعداد، منوها بأن التجمعات تسببت في حدوث اصابات عائلية بالفيروس.





وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه عند استقرار الحالة عند عدد معين من الحالات على عدة أيام متتالية ثم تأخذ الأعداد في التناقص، حينها يمكن تحديد الذروة.



