كارول سماحة تطرح بوستر أغنيتها الجديدة "BON VOYAGE"

كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن بوستر أغنيتها الجديدة "BON VOYAGE" عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستجرام".





وعلقت كارول: "قريبا أغنيتي الجديدة “لBonvoyage، بالعربية والفرنسية".





وتقدم كارول سماحة الأغنية باللهجة المصرية والفرنسية وهي من إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز".





يذكر أن كارول سماحة طرحت أغنيتها المصورة التي تحمل اسم "مش هعيش"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكى، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وتم تصويرها مع الفنان جاد شويري في فرنسا.



