أفضل ماسك منزلي للشعر المصبوغ.. وإرشادات هامة عليك اتباعها





الشعر لمصبوغ يحتاج إلى عناية خاصة بخلاف الشعر الطبيعي بدون أي صبغات أو مواد إضافية تغير لونه، ولكي تحافظين على صبغة شعرك أطول فترة ممكنه نقدم لكِ وصفات طبيعية منزلية سريعة التحضير يمكنك وضعها على شعرك حفاظا عليه خلال مدة الصبغة.





عليك عزيزتي استعمال الروزماري مع زيت الزيتون عن طريق تسخين ربع كوب من زيت الزيتون في مقلاة، حتى يصبح دافئاً، وبعد ذلك إضافة 5 قطرات من زيت الروزماري، وطبقي الخليط على شعرك وغطيه بكيس بلاستيكي واتركيه ربع ساعة ثم قومي بغسله بالشامبو.





واعلمي عزيزتي أن الأفوكادو يحافظ على صبغة الشعر، فقط عليك خلطة مع قطرات من زيت الجوز واتركيه ساعة كاملة ثم قومي بشطفه جيدا.

والمايونيز يحمي الشعر من الجفاف وخصوصا الشعر المصبوغ لذا يمكنك وضعه على شعرك مع زيت الزيتون لمدة ساعتين ثم قومي بغسل شعرك سيحافظ هذا الماسك على حماية الصبغة وشعرك من الجفاف لمدة أطول.





ومن هنا، ننشر لكِ عزيزتي صاحبة الشعر المصبوغ إرشادات عليك اتباعها للحفاظ على صبغة شعرك مدة أطول، وهي تتمثل في التالي:





- تجنب وضع الكريمات والشامبوهات التي تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية.

- استخدام منشفة قطنية قادرة على امتصاص الرطوبة.

- الابتعاد عن مجففات الشعر ذات الحرارة العالية.

- تمشيط الشعر بفرشاة ذات أسنان ليست حادة.