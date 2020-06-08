لصاحبات البشرة البيضاء.. مكياج يناسب إطلالتك يوم حفل الخطوبة

صاحبات البشرة البيضاء يبحثن عن خطوات بسيطة لعمل المكياج في المنزل يوم حفل الخطوبة، نظرا لأن معظم الفتيات يحرصن على الحفاظ على أنفسهن ويلتزمن بعدم الخروج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ولا يذهبن لصالونات التجميل ويتخذن كافة الإجراءات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة.





وهناك من ترغب في الظهور بلون بشرتها الفاتح ومنهم من ترغب في أن تظهر بلون اغمق من درجتها الأساسية، ولتبدين أنيفة وإطلالتك جذابة في حفل خطوبتك، يجب عليك أن تعتمدي على الألوان الهادئة لتحافظي على طبيعة مكياجك لتظهري أصغر سنا.





عليك عزيزتي صاحبة البشرة الفاتحة، أن تبتعدي عن المكياج القاتم أو الداكن قليلا، واعرفي أن المكياج الناعم الرقيق هو الذي يناسب ملامحك الرقيقة.





حددي نوع بشرتك أولا إذا كانت "باردة أو قاتمه أو محايدة"، واختاري درجة كريم الاساس يعني لا يكون مثل الوردي ولا الأصفر بل يكون متوسط اللون.





اختاري لون ظلال العيون البنفسجي البارد، والألوان الفاتحة والمحايدة، أو اللون الأزرق والأخضر والأرجواني، كل هذا يناسب ملامحك وبشرتك البيضاء كثيرا.



