مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: إن هناك معلومات مؤكدة بوجود شركة متعددة الجنسيات "أسترا زينكا" بتعاونها الوثيق مع جامعة أكسفورد، تمكنا من الوصول إلى مراحل نهائية لإنتاج تطعيم أولقاح ضد فيروس كورونا.





وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إلى أن رئيس الشركة أعلن رسميا، أنه في خلال سبتمبر 2020 سينتج 400 مليون جرعة من التطعيم وتوزع بالعدل بين جميع دول العالم.





وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الشركة أعلنت أنها ستنتج اللقاح من دون مكسب، أي سيباع بتكلفة الإنتاج، منوها بأن مصر ستطلب كمية من هذا التطعيم عند ثبوت نجاحه.



