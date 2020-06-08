"كذا ممكن" لـ داليا مبارك تتخطى الـ 3 ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب

طرحت النجمة السعودية داليا مبارك أغنية جديدة بعنوان "كذا ممكن" منذ أسبوع وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

الأغنية من كلمات صمت وألحان سلطان خليفة وقد تخطت حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة على قناة داليا الرسمية في موقع يوتيوب.

وفي أسبوع واحد استطاعت داليا ان تحقق نجاحًا كبيرًا من خلال الأغنية حيث احتلت المركز الأول في تصنيف السعودية توب 100 على ديزر، أيضًا المركز الأول خليجيًا على انغامي منذ أكثر من أسبوع، كما تصدّرت المركز الأول على يوتيوب السعودية بتصنيف الموسيقى منذ طرحها حتى اليوم.

الأغنية رومانسية ذات إيقاع سريع ويقول مطلع الأغنية: "كذا ممكن نلاقي بعضنا في بعضنا ونبقى حبايب حبايب لو حكو عذالنا عنا مهما صار نخلق الأعذار ونبقى لو زمنا دار".



