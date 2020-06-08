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درجة الحرارة اليوم الإثنين بمحافظات مصر.. اعرف تفاصيل حالة الطقس

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:36 ص
بوابة الفجر
درجة الحرارة اليوم الإثنين بمحافظات مصر.. اعرف تفاصيل حالة الطقس

بعد تحذيرات الأرصاد الجويةن ننشر لكم درجة الحرارة اليوم الإثنيين بمحافظات مصرن مع تفاصيل حالة الطقس وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

توقعت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة اليوم الإثنين ترتفع وتسجل العظمى بالقاهرة 36 درجة، وتصل درجة الحرارة في سوهاج لـ 42 درجة، بينما قنا تسجل درجة الحرارة بها 43 درجة، فيما تشهد محفظة أسوان 45 درجة وتكون الصغرى بها 26 درجة.

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيانها، أن درجة الحرارة اليوم الإثنين تشهد ارتفاعا ملحوظا، ويسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف على والرياح نشطة.
 
وعن حالة الطقس في شمال وجنوب الصعيد، تشهد البلاد طقس شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا على شمال الصعيد، ومع حلول الليل يسود البلاد طقس لطيف.
  
وعن درجة الحرارة اليوم الإثنين الصغرى والعظمى إليكم التالي:
المدينة العظمي الصغري
القاهرة 36 21
الاسكندرية 28 19
طنطا 35 20
شبين الكوم 35 20
دمنهور 34 19
بلطيم 30 20
مطروح 25 18
السلوم 28 18
سيوة 32 19
بورسعيد 27 19
دمياط 29 19
الزقازيق 36 20
الإسماعيلية 37 18
السويس 36 20
العريش 29 18
رفح 28 17
رأس سدر 36 23
نخل 36 16
نويبع 38 25
طابا 36 23
كاترين 33 19
الطور 35 23
شرم الشيخ 38 26
الغردقة 36 25
مرسي علم 36 25
الفيوم 37 21
بني سويف 37 21
المنيا 38 21
أسيوط 39 23
سوهاج 42 23
قنا 43 25
الأقصر 44 25
أسوان 45 26
أبوسمبل 44 25
الوادى الجديد 42 23
شلاتين 37 26
حلايب 33 27

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