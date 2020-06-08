Advertisements
بولندا لا تخطط لقيود جديدة بالرغم من ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا
الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:37 ص
ترجمة: منار طارق
قالت نائبة رئيس الوزراء البولندي جادويغا إميليفيتش، اليوم الاثنين، إنها لا ترى حاجة إلى فرض قيود جديدة أو إعادة القيود السابقة على الرغم من الارتفاع المفاجئ في الإصابات الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال إميليفيتش للاذاعة الخاصة بولسات نيوز "لا توجد خطط للقيام بذلك اليوم".
سجلت بولندا يوم الأحد 575 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وتم الإبلاغ عن عدد مماثل يوم السبت. وتزيد الارقام اليومية ليوم الأحد إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 26،561، مع 1،157 حالة وفاة.
وقال إميليفيتش للاذاعة الخاصة بولسات نيوز "لا توجد خطط للقيام بذلك اليوم".
سجلت بولندا يوم الأحد 575 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وتم الإبلاغ عن عدد مماثل يوم السبت. وتزيد الارقام اليومية ليوم الأحد إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 26،561، مع 1،157 حالة وفاة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا