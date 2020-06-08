خطوبه حسن شاكوش على فتاة من خارج الوسط الفني بأحد فنادق القاهرة (صور)

خطوبه حسن شاكوش | أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أمس الأحد الموافق 7/6/2020، على فتاة من خارج الوسط الفني، والذي أقيم بفندق هيلتون بيراميدز جولف، واقتصر الحفل على عدد محدود جدًا من الأفراد، لالتزام "شاكوش" بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وأكد الفنان عمر كمال، خبر خطوبه حسن شاكوش ، مشيرًا إلى أن "شاكوش" احتفل بخطوبته أمس الأحد، دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى.





وكان المصور عمر مارو، قد نشر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة صور لحسن شاكوش وخطيبته، وظهر "شاكوش" في الصور بإطلالة كاجوال.





صور حفل خطوبه حسن شاكوش