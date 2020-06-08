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ترامب: نواب الكونجرس يقاتلون من أجل الشعب الأمريكي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:26 ص
ترامب
ترامب
وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، نواب الكونجرس والسياسيين الأمريكيين يقاتلون من أجل الشعب.

 

وأضاف ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن السيناتور ليندسي غراهام يعد صديقا جيدا وصوتا قويا لسكان ولاية كارولينا الجنوبية.

 

وأضاف ترامب: "لقد ساعدنا فى تأكيد القضاة العظماء، وإعادة بناء الجيش، والحفاظ على بلدنا آمنًا".

 

وتابع ترامب: "عضو الكونجرس جو ويلسون يعد بطلا لشعب ولاية كارولينا الجنوبيةرخدم بلادنا كعقيد فى الجيش، والآن يخدم في الكونجرس"، مشيرا في الوقت ذاته إلى عضو الكونجرس بادي كارتر، قائلا: "يواصل القتال من أجل شعب جورجيا الرائع. التصويت لصالح الأصدقاء".

 

وأوضح ترامب: "عضو الكونجرس كارول ميللر.. إنها داعية هائلة لسكان ولاية فرجينيا الغربية! إنها تناضل من أجل عمال مناجم الفحم لدينا".

 

اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط البيت الأبيض، في وقت متأخر الأحد، حيث استخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع، وسط عمليات كر وفر بين الشرطة والمحتجين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وتزايد عدد المحتجين أمام البيت الأبيض، مقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط مواجهات مع قوات الأمن، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة واشتطن خلال ليلة سادسة من التظاهرات التي تعم أنحاء البلاد.

 

وكان دونالد ترامب، دعا إلى مزيد من "القوة والنظام" بمواجهة المتظاهرين في تغريدة على تويتر، بينما كانت قوات الأمن تستخدم قنابل صوتية لتفريق المتظاهرين.

 

وفي وقا سابق، أعلن ترامب، فرض حظر للتجول، في واشنطن، بعد خروج التظاهرات الجديدة قرب البيت الأبيض، حسب ما أعلن رئيس بلدية العاصمة موريل باوزر، غداة ليلة شهدت أعمال شغب في مدن أميركية عدة.

 

وقال ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر، إن حظر التجوّل سيكون ساري المفعول بدءاً من الساعة "23:00 الأحد حتّى الساعة 06:00 الاثنين"، مضيفاً أنه أمر بنشر الحرس الوطني في المدينة، لدعم الشرطة.

 

وتسبب مقتل الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، بأيدي رجال في ولاية مينيسوتا، في احتجاجات عنيفة بولايات أميركية عدة، أجبرت قوّات الحرس الوطني على التدخل.

 

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