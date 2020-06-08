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الطالع الفلكي الإثنين 8/6/2020..شَمْس بَؤونَة!

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:21 ص
الطالع الفلكي الإثنين 8/6/2020
الطالع الفلكي الإثنين 8/6/2020
أحمد يسري
*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الثانية و54 دقيقة فجر غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة.
**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى الرابعة و14 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو - 21 يونيو.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من  15 مايو - 14 يونيو.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الثّريّا من 7 يونيو - 19 يونيو.

اليوم 1 بَؤونَة قبطى ، 8 حُزَيْرَان رُومى ، 16 شوّال ، ميمُون للغاية.

 قال الحكيم المصرى: - بُؤ مَيَّه ، حِتّةْ جِيلاتِى ، إزَازِة سِيكو.(فؤاد المُهندس من فيلم عريس بنت الوزير-1970) 

*القمر فى الجدى "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*(النّجمة المصريّة الفرعونيّة ، الشّعرى اليَمَانِيّة)
السّنة القبطيّة ذات الأصل الفرعونى تعتمد فى تقويمهاعلى ظهورنجمة شديدة اللمعان هى الشّعرى اليمانيّة، سيريس، نجم ألفا، سِبْدِتْ وهذه النجمة تتجه نحوها الأهرامات بالجيزة والنجوم الثلاث فوق رؤس الأهرامات نجمات أوريون الثلاث على شكل سهم يُشير للنجمة المقصودة،تظهرفى شهر سبتمبر من كل عام قبالة أنف أبى الهول لتعاود الظهور مرة أخرى فى نفس المكان بعد 365 يوم، بداية ظهورها يتصادف دائماً أبداً مع فيضان النّيل لذا تمّ تقسيم مواسم الزراعة المصرية الثلاث مع ظهورها وعلى أساس أسماء فى الثقافة الفرعونيّة، التقويم يعمل بنعومة فائقة على ضفاف النيل وبانتظام شديد منذ ستة آلاف عام على أقل تقدير وحتى اليوم.

 1-(توت – بابه- هاتور- كهيك) ---- (آخِتْ/أشهر الفيضان) 

2-(طوبه-أمشير-برمهات-برموده) --- (بِرِيتْ/أشهر الإنبات ونموّ الزّرع)

3-(بشنس-بؤونة- أبيب-مِسْرى) ---- (شُمُو/أشهر الحصاد-الصّيف)

بؤونة هو الشهر العاشر من السّنة القبطية الفرعونيّة أو الثانى من أشهر الصيف الأربعة ، يعنى بالمصريّة القديمة بَا- أونِى سيّد الأجساد المعدنيّة المعادن و الأحجار ويُسمى بؤونة الحجر حيث تكون الطاقة الكونيّة مُلائمة لتشكيل وصهر المعادن بسبب حرارة الجوّ ، أوّل هلال يولد فى شهر بؤونة كان يتم الإحتفال به فى إحتفال بطيبة الأقصر ويُسمّى فى ثقافة قدماء المصريين باحتفال الوادى.

*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعها، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك ، أو والديْك.

برج الثور: حجم تقدّمك مهما كان بطيئاً لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم بسرعة ثم الفشل السريع ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.

برج الجوزاء: فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.

برج السّرطان: لا تضغط على نفسك سواءً بالعمل أو بالعاطفة ، الإفراط فى التّوتر و القلق لن يجلب سوى ضغط الدم ، عندها لن يفيدك هذا ولاذاك.

برج الأسد: تجنّب المُمَازحة الثقيلة التى قد تؤذى مشاعر الآخرين أو تقلل من هيبتك ، من كثر كلامه كثر خطؤه وقَلّت هَيْبَتُه.

برج العذراء : إبتعد عن السخرية والغمز واللمز بشأن عيوب الآخرين خاصةً زوجتك ، العيوب هى التى تثبت أننا بشر، فأنت لست كامل الأوصاف.

برج الميزان : تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة ،تخفيض الدهون والسكريات ، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة لاسترجاع نضارتك إن شعرت بتقدّم العمر.

برج العقرب: قد تجد صعوبة فى مُواجهة الآخرين بأخطائهم ،قم بوضع كلماتك فى ورقة سوليفان رقيقة واعرض وجهة نظرك بأسلوب لطيف وعقلاني.

برج القوس: عليك تكريس اليوم لإعادة ترتيب علاقتك بأفراد أسرتك فى المنزل و تصفية أيّة خلافات حدثت أو واردة الحدوث ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.
 
برج الجدى: تبدو مالياً فى الجانب الآمن ولست فى حاجة لمشاريع الطيبين الكفيلة بإرجاعك لمنطقة العواصف، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.

برج الدّلو: بإمكانك النّظرللجانب المُمتلئ من الكوب و العمل النّاجح الذى أنجزته حتى الآن مما يُشَجّعك على المُثابرة مهما كانت الظروف تبدو حالياً صعبة.

برج الحوت: الصدقات فى الخفاء والنصائح بطلف والإنجازات دون ضجّة من غير كلام ، هذا سبب تشبّث الناس بك وحُبّهم لك، يوم مناسب لمُساعدة مُحتاج.

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