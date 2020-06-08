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أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الاثنين 8-6-2020 في مصر

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:43 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 8-6-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية في مستهل أول تعاملات بورصة الذهب العالمية، تزامنا مع توقعات بتراجع سعر المعدن الأصفر من تزايد التوجه نحو الفتح الاقتصادي وعودة الانشطة تدريجيا.


أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 776 جنيهًا
 سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 661 جنيهًا
عيار 24 نحو 887 جنيهًا
 الجنيه الذهب 6208 جنيهات.

تراجع الذهب الجمعة الماضية قبيل تقرير مهم للوظائف في الولايات المتحدة ويبدو متجها صوب تسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي في الوقت الذي أوقدت فيه الآمال بتعاف اقتصادي الاهتمام بأصول تُعتبر أعلى مخاطرة مثل الأسهم على حساب المعدن النفيس.


وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2٪ إلى 1708.07 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، بينما نزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9٪ إلى 1711.80 دولار.


وتراجع المعدن الأصفر نحو 1٪ منذ بداية الأسبوع الجاري، ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في أول مايو .

لكن الأسعار الفورية للذهب تظل منخفضة 3٪ فحسب عن أعلى مستوى في سبع سنوات والذي بلغته الشهر الماضي بعد أن أطلقت بنوك مركزية موجة من إجراءات التحفيز لمكافحة تباطؤ مرتبط بفيروس كورونا.


على الرغم من بعض الخسائر التي تكبدتها في وقت مبكر من الجلسة، تتجه الأسهم الآسيوية صوب تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ 2011.

ويترقب المستثمرون حاليا بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.


ومن المتوقع انخفاض الوظائف بواقع ثمانية ملايين بعد هبوط قياسي قدره 20.537 مليون في أبريل نيسان وفقا لمسح أجرته رويترز.

وضخ المزيد من التحفيز وانخفاض أسعار الفائدة يفيد الذهب في المعتاد، ويُعتبر المعدن الأصفر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.5٪ إلى 1942.46 دولار للأونصة ، وصعد البلاتين 0.2٪ إلى 838.49 دولار.

ونزلت الفضة 0.2٪ إلى 17.69 دولار وتتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع.

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