مطربة إسبانية شهيرة تغني لنانسي عجرم (فيديو)

أدت المغنية الإسبانية الشهيرة أنديا مارتينيز India Martínez أغنية باللغة العربية للمطربة اللبنانية نانسي عجرم، "إنت إيه" والتي تقول كلماتها "إنت إيه مش كفاية عليك تجرحني حرام عليك".

وتعتبر المطربة مارتينيز التي تحمل سمات أهل الشرق وعنفوانهم، من أشهر المغنيات على الساحة الإسبانية ودائما ما تختص في أداء أغاني الفلامنكو.

وكان الملاحظ في أداء المطربة مارتينيز لهذه الأغنية الطربية العاطفية تفاعلها معها بكل انفعالاتها وعواطفها لدرجة التعبير عنها بكل تقاسيم وجهها الشرقية.







