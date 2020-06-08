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ليفربول يستهدف ضم نجم والفرهامبتون

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:05 ص
ولفرهامبتون
ولفرهامبتون
علي ماهر حلمي
 


وضعت ادارة نادي ليفربول الإنجليزي اللاعب الاسباني اداما تراوري جناح نادي والفرهامبتون الإنجليزي ضمن أولوياتها للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بأمر من المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

وقالت صحيفة ‏ميرور البريطانية الشهيرة أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي بالفعل استفسروا عن امكانية التعاقد مع اللاعب الاسباني أداما تراوري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة من صفوف نادي ولفرهامبتون.

وأضافت الصحيفة البريطانية الشهيرة ‏الميرور أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول مهتم منذ فترة كبيرة باللاعب الاسباني اداما تراوري ولكن نادي  ولفرهامبتون لايريدون بيع اللاعب بأقل من 100 مليون يورو.

يذكر أن نادي ليفربول فشل في التعاقد مع المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني والذي اقترب بقوة من الانتقال لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " عن طريق بوابة نادي تشيلسي وذالك بسبب شرط اللاعب الجزائي مع النادي الألماني البالغ 60 مليون جنيه إسترليني.

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