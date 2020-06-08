تطورات عودة الدوري السعودي





كشفت وسائل إعلام سعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر حسم مصير بطولة الدوري المحلي بعد فترة طويلة من إيقافها في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وألمح الإعلامي السعودي سعود المشعل لإلغاء بطولة الدوري السعودي للمحترفين عن طريق نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الإجتماعي تويتر، حيث قال:" مصدر موثوق :الدوري السعودي تم إلغاؤه وبانتظار الإعلان الرسمي في الساعات المقبلة".