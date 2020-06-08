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آخر تطورات تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:00 ص
كارتيرون
كارتيرون
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية محلية أن مرتضى منصور رئيس الزمالك صرح أن جميع الاتفاقات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق التي تخص تجديد عقده مع القلعة البيضاء قد انتهت.
وأشار مرتضى منصور إلى أنه متبقى فقط توقيع العقود بشكل رسمي في الأسبوع المقبل وذلك بعد أن أصبح العقد جاهزًا وفقًا للاتفاق الذي تم مع المدير الفني الفرنسي حول كل البنود الخاصة بتجديد تعاقده.
ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الفرنسي بالتوقيع على عقد يمتد مع الفريق الأبيض حتى نهاية الموسم.
وقام مرتضى منصور بزف بشرى لجمهور الزمالك، حيث أكد أن إدارة القلعة البيضاء اتخذت خطوات قوية ومهمة من أجل بناء استاد الزمالك.
وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن السادة المسئولين عن ملعب السلام قاموا بمعاينة الأرض المخصصة لاستاد الزمالك.

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