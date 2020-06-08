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زيدان يطالب رئيس ريال مدريد بضم نجم بوروسيا دورتموند

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:58 ص
بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
علي ماهر حلمي



طالب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز بضرورة ضم اللاعب الدولي الإنجليزي سانشو جناح نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الملكي بالموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية اليوم أن اللاعب الدولي الإنجليزي سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني أصبح الهدف الأول لإدارة نادي ريال مدريد الإسباني هذا الصيف لضمه لصفوف النادي الملكي.

وجاء طلب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني بضم اللاعب الدولي الإنجليزي خلال هذا الصيف بسبب اقتراب رحيل اللاعب الويلزي جاريث بيل عن صفوف الفريق وتراجع مستوي كل من اسينسيو وايسكو هذا الموسم مع النادي الملكي.

يذكر أن سانشو قد عبر عن رغبته في الرحيل عن صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة للبحث عن تجربة جديدة في الدوريات الأوربية الكبري حيث يهتم باللاعب العديد من الأندية الأوربية الكبري أبرزها ريال مدريد الإسباني وليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزي بالإضافة إلي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

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