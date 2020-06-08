باريس سان جيرمان يقدم عرضه الثاني لضم بن ناصر









أشارت تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تقدم بعرض جديد لنادي ميلان الإيطالي، من أجل التعاقد مع إسماعيل بن ناصر، خلال الفترة المقبلة.





حيث ينافس باريس سان جيرمان على التعاقد مع بن ناصر، نادي ريال مدريد، والذي يرغب بشدة في ضم نجم المنتخب الجزائري.





وبحسب صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان قد تقدم بعرض جديد اليوم الأحد، لنادي ميلان من أجل ضم بن ناصر.





وتابعت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان قد تقدم في عرضه التاني بمبلغ وصلت قيمته إلى 40 مليون يورو، من أجل ضم بن ناصر.



