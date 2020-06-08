Advertisements

كلوب يعلق على احتفال ليفربول بالبريميرلييج

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:29 ص
كلوب
كلوب
ريهام عبدالمحسن

صرح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بدون حضور الجمهور سيكون أمر غير لطيف وأكد أنه يترقب الموسم المقبل للاحتفال به في حال تم تخفيف القيود المفروضة على التجمعات بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.
وأصبح ليفربول قريبًا للغاية من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عامًا، حيث يحتاج لحصد 6 نقاط من المباريات التسع المتبقية للظفر باللقب وذلك عقب إستئناف الدوري الإنجليزي من جديد يوم 17 يونيو المقبل.
ونجح ليفربول في حصد 82 نقطة من 29 مباراة قبل توقف الدوري في شهر مارس الماضي، حيث تعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة أيضًا وبإمكانه تحطيم رقم مانشستر سيتي القياسي الذي جمع 100 نقطة في موسم 2017/ 2018.
وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية: "عدم قدرتنا على الاحتفال بالطريقة التي طالما حلمت بها هو أمر غير لطيف، أشعر بذلك، ليس مثاليا أن تحتفل وحدك في الملعب ومن ثم تعود إلى المنزل".
وأضاف: "الأمر لا يمكن تغييره الآن ولكن ستأتي أيام ستعود فيها الحياة إلى طبيعتها، عندما يتوصل شخص ما إلى اللقاح أو يجد حلا لتلك المشكلة وعندما تصبح نسب العدوى صفر سيأتي هذا اليوم، وحينها سنملك كل الحق في الاحتفال".
وتابع:"إذا أتى ذلك اليوم في الجولة الـ12 أو الـ13 من الموسم المقبل وأردنا الاحتفال، من سيوقفنا؟"
وأردف قائلاً: "حينها سيكون لدينا الكأس وسنتجول به في المدينة وسنقف في الحافلة، إذا ظن أحد أننا مجانين فلن أهتم، هل سيبقى ذلك احتفالا خاصًا؟ بالطبع هو مختلف لكن الاختلاف في بعض الأحيان يكون جيدا".
وعن إمكانية حصد أكثر من 100 نقطة وتخطي رقم مانشستر سيتي، قال كلوب: "المشكلة في اللحظة الحالية أننا نرغب في أن نصبح الأبطال أولًا، لا أجلس هنا وأشكك في ذلك ولكني أدرك أننا بحاجة للفوز بالمباريات، ليس مباراتين بل إذا أمكن 9 مباريات".
واستطرد قائلا:"سيكون ذلك تاريخيًا، علي التحدث عن ذلك بوضوح، ليس تاريخيًا للنادي فقط بل بشكل عام، نملك فرصة جمع عدد لا يصدق من النقاط وبالتالي نحضر أنفسنا لذلك وسنرى ماذا سيحدث".
وعن دعم ليفربول لحركة (حياة السود تهم) بجلوس اللاعبين على ركبتهم في التدريبات، واصل كلوب تصريحاته قائلاً:"بالنسبة لنا التواصل مع الآخرين ومع تلك الحركة أمر طبيعي".
واختتم كلوب تصريحاته قائلاً:"إذا نظرت إلى فريقنا، ستجد أننا نملك لاعبين من أفريقيا ومن إنجلترا وغيرها وبالتالي كان من الطبيعي ألا نفكر للحظة عند إرسالنا تلك الرسالة، هذا أمر طبيعي للغاية، أنا فخور باللاعبين وكانت تلك لحظة استثنائية، الرسالة كانت مهمة".

أخبار تهمك

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 21 ساعة

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

سيد علي يوضح حقيقة حقن الفنانة رجاء الجداوي بـ"بلازما المتعافين" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يرفض رحيل «رمانة الميزان» في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة ابن فنانة مصرية شهيرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

"الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الاثنين.. وتوجه تحذيرات للمواطنين

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بدون كمامات.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبتة

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ يوم

شاهد.. رد فعل عمرو أديب بعد ظهور مفاجئ لهشام عباس من "بلكونة" منزله (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ حوالي 9 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:03 ص

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

08:43 ص

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

08:33 م

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين