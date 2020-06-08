كلوب يعلق على احتفال ليفربول بالبريميرلييج





صرح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بدون حضور الجمهور سيكون أمر غير لطيف وأكد أنه يترقب الموسم المقبل للاحتفال به في حال تم تخفيف القيود المفروضة على التجمعات بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأصبح ليفربول قريبًا للغاية من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عامًا، حيث يحتاج لحصد 6 نقاط من المباريات التسع المتبقية للظفر باللقب وذلك عقب إستئناف الدوري الإنجليزي من جديد يوم 17 يونيو المقبل.

ونجح ليفربول في حصد 82 نقطة من 29 مباراة قبل توقف الدوري في شهر مارس الماضي، حيث تعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة أيضًا وبإمكانه تحطيم رقم مانشستر سيتي القياسي الذي جمع 100 نقطة في موسم 2017/ 2018.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية: "عدم قدرتنا على الاحتفال بالطريقة التي طالما حلمت بها هو أمر غير لطيف، أشعر بذلك، ليس مثاليا أن تحتفل وحدك في الملعب ومن ثم تعود إلى المنزل".

وأضاف: "الأمر لا يمكن تغييره الآن ولكن ستأتي أيام ستعود فيها الحياة إلى طبيعتها، عندما يتوصل شخص ما إلى اللقاح أو يجد حلا لتلك المشكلة وعندما تصبح نسب العدوى صفر سيأتي هذا اليوم، وحينها سنملك كل الحق في الاحتفال".

وتابع:"إذا أتى ذلك اليوم في الجولة الـ12 أو الـ13 من الموسم المقبل وأردنا الاحتفال، من سيوقفنا؟"

وأردف قائلاً: "حينها سيكون لدينا الكأس وسنتجول به في المدينة وسنقف في الحافلة، إذا ظن أحد أننا مجانين فلن أهتم، هل سيبقى ذلك احتفالا خاصًا؟ بالطبع هو مختلف لكن الاختلاف في بعض الأحيان يكون جيدا".

وعن إمكانية حصد أكثر من 100 نقطة وتخطي رقم مانشستر سيتي، قال كلوب: "المشكلة في اللحظة الحالية أننا نرغب في أن نصبح الأبطال أولًا، لا أجلس هنا وأشكك في ذلك ولكني أدرك أننا بحاجة للفوز بالمباريات، ليس مباراتين بل إذا أمكن 9 مباريات".

واستطرد قائلا:"سيكون ذلك تاريخيًا، علي التحدث عن ذلك بوضوح، ليس تاريخيًا للنادي فقط بل بشكل عام، نملك فرصة جمع عدد لا يصدق من النقاط وبالتالي نحضر أنفسنا لذلك وسنرى ماذا سيحدث".

وعن دعم ليفربول لحركة (حياة السود تهم) بجلوس اللاعبين على ركبتهم في التدريبات، واصل كلوب تصريحاته قائلاً:"بالنسبة لنا التواصل مع الآخرين ومع تلك الحركة أمر طبيعي".