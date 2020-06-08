فايلر يطلب التعاقد مع جاكسون موليكا









يسعي السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، وحسم ملف اللاعبين الراحلين عن الفريق وموقف اللاعبين المُعارين.





وكشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي يرغب فى التعاقد مع مهاجم مازيمبي الكونغولي جاكسون موليكا نجم الفريق والمتألق ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، مع فريقه قبل الخروج من دور ال 8.





ويرغب فايلر فى تدعيم خط الهجوم خاصة بعد التقارير التى أشارت عن رغبة الأهلي فى التعاقد مع موليكا مقابل 800 الف دولار سنويًا.



