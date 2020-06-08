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مطالب إنتر ميلان للتخلي عن لاوتارو مارتينيز لصالح برشلونة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:23 ص
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
علي ماهر حلمي
حدد نادي إنتر ميلان الإيطالي مطالبه بشأن التخلي عن المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال موقع إنتر ميلان نيوز الإيطالي:" ادارة إنتر تريد مبلغ قدره 90 مليون يورو بالإضافة إلي لاعب نادي برشلونة الاسباني جونيور فيربو مقابل بيع المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لصفوف النادي الكتالوني الصيف المقبل".

وأضاف الموقع الإيطالي:" علي الجانب الآخر تخطط إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو لتقديم مبلغ 75-80 مليون يورو بالإضافة إلي اللاعب فيربو لكن نادي إنتر ميلان الإيطالي يُقيمه بمبلغ 21 مليون فقط".

بينما طمأن نادي برشلونة الاسباني وكيل المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي أن الاتفاق بين البارسا و الأنتر سيتم بشأن اللاعب الذي سيحصل على 12 مليون يورو بالإضافة مكافآت مع نادي برشلونة الاسباني عندما ينضم لصفوف الفريق هذا الصيف.

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