مطالب إنتر ميلان للتخلي عن لاوتارو مارتينيز لصالح برشلونة

حدد نادي إنتر ميلان الإيطالي مطالبه بشأن التخلي عن المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقال موقع إنتر ميلان نيوز الإيطالي:" ادارة إنتر تريد مبلغ قدره 90 مليون يورو بالإضافة إلي لاعب نادي برشلونة الاسباني جونيور فيربو مقابل بيع المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لصفوف النادي الكتالوني الصيف المقبل".





وأضاف الموقع الإيطالي:" علي الجانب الآخر تخطط إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو لتقديم مبلغ 75-80 مليون يورو بالإضافة إلي اللاعب فيربو لكن نادي إنتر ميلان الإيطالي يُقيمه بمبلغ 21 مليون فقط".



