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"حقك رجع".. أول رد من ريهام سعيد على وقف برنامج ريم البارودي (فيديو)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:22 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
علقت الإعلامية ريهام سعيد، على قرار منع مذيعات شاشة النهار ومن ضمنهم الفنانة ريم البارودي، وذلك لعدم حصولها على ترخيص من نقابة المهن الإعلامية.

ونشرت ريهام سعيد، مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" معلقة: "هناك عدد كبير من الجمهور تواصل معي قائلين (حقك رجع) بصدور هذا القرار".

وقالت إن الإعلامية دعاء فاروق التي شملها القرار قيمة كبيرة وصديقة عزيزة وإضافة لأي قناة تعمل بها وتقدم برامج هادفة.

وأضافت أن جميع الذين تم إيقافهم يتم حاليا تقنين أوضاعهم في النقابة ومن المقرر عودتهم مرة أخرى قريبا، كما قالت: "أنا مستاءة جدا من فكرة أن حقك رجع وأنا لا أشمت في أحد ولا أنتظر قطع رزق شخص لأن يم يأخذ أحد مكاني والمقارنة غير مقبولة".

وقالت إنها خلال مسيرتها المهنية لم تقارن نفسها بأحد وكل تركيزها على عملها فقط وعندما تقابل شخصًا غير جيد تعتبره غير موجود وانتهى من حياتها.

كما اختتمت حديثها قائلة إن هناك زميلا أخطأ منذ يومين خلال تقديم برنامجه ولم يحاسب وأنا ضد قرار الوقف ومن الواضح أنا الشخص الوحيد الذي يحاسب عندما يخطئ.

يشار إلي أن الفترة الماضية شهدت خلافات عديدة بين ريهام سعيد وريم البارودي، والتي أثارت جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا، وذلك لإنهما كانت تجمعهم صداقة قوية.


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