الشباب السعودي يسعى لخطف نجم الأهلي المعار

كثفت إدارة نادي الشباب السعودي، مفاوضاتها مع النادي الأهلي؛ لضم الدولي المغربي، وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي، والمعار لصفوف الاتفاق.





وكشفت تقارير صحفية عن سعي مسئولي نادي الشباب، لإعادة المفاوضات من جديد مع النادي الأهلي؛ للاتفاق على كافة الأمور المالية، مقابل الحصول على خدمات وليد أزارو في الميركاتو الصيفي القادم.





وينوي الفريق العاصمي تقديم عرض رسمي بقيمة 3 مليون دولار، للتعاقد مع أزارو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكانت إدارة نادي الشباب قد أبدوا اهتمامهم من قبل بالحصول على خدمات أزارو، مقابل مليون ونصف سنويًا، قبل أن يتم زيادة قيمة العرض إلى 1.2 مليون دولار سنويًا، لكن العرضان لم ينلا استحسان اللاعب.





وحدد نادي الشباب أكثر من خيار بديل في حال تعذر اتمام صفقة أزارو، وهم الجزائري كريم عريبي لاعب النجم الساحلي التونسي، أو جاكسون موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي.





ويعد الفريق العاصمي هو أحدث المنضمين للصراع على ضم أزارو، والذي ارتبط اسمه مؤخرا بالعديد من الأندية، أبرزها الوصل الإماراتي، في ظل خروج اللاعب من حساب المدير الفني للقلعة الحمراء السويسري رينيه فايلر.



