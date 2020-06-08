هل ينجح مانشستر يونايتد في خطف نجم آياكس من ريال مدريد ؟





ذكرت تقارير صحفية بريطانية هولندية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى للتعاقد مع دوني فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن مانشستر يونايتد يجهز عرضًا تبلغ قيمته 49 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع فان دي بيك في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت صحيفة دي تيليجراف الهولندية إلى أن العرض الذي سيقدمه مانشستر يونايتد سيعقد من إنتقال فان دي بيك إلى ريال مدريد في ظل الأزمة الراهنة.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ريال مدريد لديه إتفاق مع دي بيك منذ الصيف الماضي ولكن الملكي لن يتحرك من أجل التعاقد مع النجم الهولندي إلا في حال تلقي عائدات حقوق البث التلفزيوني.