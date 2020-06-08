الأهلي يرفض رحيل «رمانة الميزان» في الميركاتو الصيفي









رفض مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، فكرة رحيل المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





الأهلي يرفض رحيل ديانج بشكل نهائي





وتلقى مسئولو النادي الأهلي عرضًا مغريًا خلال الساعات الماضية، من ناد إماراتي، من أجل الموافقة على رحيل أليو ديانج للانضمام إلى صفوفه بالموسم الجديد.





ورفض المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي رحيل المالي باعتبار اللاعب عنصرًا أساسيًا في وسط الملعب.





وأبدى "فايلر" تمسكه الكبير بجميع عناصره الفنية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنه ينافس على أكثر من لقب سواء بالبطولات المحلية أو الأفريقية.





عودة النشاط الرياضي في مصر





من جانبه تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.





وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.



