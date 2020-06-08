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مي عز الدين تستأنف تصوير مسلسل "خيط حرير"

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:02 ص
مي عز الدين
مي عز الدين
روان هيثم
تستعد الفنانة مي عز الدين لإستئناف تصوير مسلسلها "خيط حرير" الذي كان من المقرر أن يعرض في سباق دراما رمضان 2020.

ولكنه خرج من هذه المنافسة لعدم الانتهاء من تصوير باقي مشاهده نظرا لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتدور أحداث مسلسل "خيط حرير" في إطار اجتماعي رومانسي يتخلله بعض الأحداث الكوميدية.

مسلسل "خيط حرير" بطولة مي عز الدين،هنادي مهنى، نيكولا معوض، يوسف عثمان، سوسن بدر، أحمد خليل،والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر،إنتاج سنيرجي.

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