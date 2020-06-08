بعد إصابته بـ"كورونا".. وفاة مسئول البوفيه الخاص بقنوات "سي بي سي"

وكتبت القناة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تتقدم أسرة قناة بي سي بخالص التعازي لوفاة الزميل محسن عبد الخالق، أحد أقدم العاملين في قناة سي بي سي منذ تأسيسها''.



وتوالت عليها العديد من التعليقات الحزينة والمتأثرة من قبل الجمهور يدعون له بالرحمة والمغفورة وأن يصرف الله عنهم هذا الوباء المميت.