مانشستر يونايتد ينافس برشلونة على نجم إنتر ميلان





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يواجه صعوبات في التوصل لاتفاق بشأن التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه هناك العديد من التقارير الصحفية الإسبانية التي أكدت أن برشلونة قدم عرضًا لإنتر ميلان تبلغ قيمته 70 مليون يورو بالإضافة إلى خدمات الظهير جونيور فيربو نجم البرسا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميلان يرغب في إدراج نجم آخر ضمن الصفقة لأن فيربو ليس كافيًا حتى يصل التقييم النهائي للاتفاق 111 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي مانشستر يونايتد اجتمعوا بممثلي لاوتارو مارتينيز منذ بضعة أسابيع بينما انسحب مانشستر سيتي من الصفقة.