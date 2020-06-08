الميركاتو الصيفي| الشباب السعودي يهدد صفقة موليكا في الأهلي









تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي عودة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة الآلاف.





الشباب السعودي يهدد صفقة موليكا





تحدثت تقارير صحفية سعودية مساء اليوم الأحد عن تفاصيل جديدة في مفاوضات الأهلي مع جاكسون موليكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مازيمبي الكونغولي.





وذكرت صحيفة " سبورت " السعودية أن نادي الشباب السعودي أبدى اهتمامه الشديد بالحصول على خدمات المهاجم الكونغولي موليكا خلال الميركاتو الصيفي المقبل .





وأوضحت الصحيفة أن إدارة الشباب السعودي بدأت فى الدخول فى مفاوضات رسمية مع مازيمبي الكونغولي للظفر بخدمات المهاجم جاكسون موليكا.



