نجم يوفنتوس على أعتاب الإنتقال للبريميرليج









أصبح لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي أدريان رابيو قريب من الرحيل عن صفوف النادي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بسبب قلة مشاركته مع الفريق منذ قدوم المدرب الإيطالي ساري.





ويري لاعب الوسط أدريان رابيو أن الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " هو الوجهة الأمثل له في حال رحيله عن صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي خلال الصيف المقبل.





وقالت شبكة ‏توتوسبورت الإيطالية الشهيرة أن لاعب الوسط أدريان رابيو يقترب من الرحيل هذا الضيف من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي حيث يعاني ادريان من فرض اسمه في تشكيلة المدرب ساري وفي يوفنتوس غاضبون من تأخيره في العودة للتدريبات بعد انتهاء الحجر.



