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حقيقة مفاوضات الزمالك لضم حسام عاشور

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:34 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
أميرة فطيم

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة سعي ناديه للتعاقد مع حسام عاشور، الذى قرر مجلس إدارة النادي الأهلي توجيه الشكر له، وذلك خلال بيان أصدرته القلعة الحمراء، الأيام الماضية.

وكانت عدد من وسائل الإعلام قد زعمت دخول إدارة نادي الزمالك في مفاوضات مع حسام عاشور تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة "الزمالك": "حسام عاشور لاعب كبير ويمتلك إمكانيات فنية عالية، لكننا لم نقدم اي عروض له، وأنا لا نتحدث إلا عندما يكون عقد أي لاعب انضم حديثا في يدي، ولن نعلن عن أى مفاوضات أو اتصالات مع اللاعبين إلا بعد إتمام الصفقة بشكل رسمى".

وتابع: "أرى أن حسام عاشور ظُلم وفُرم في الأهلي بعد ﻹزمته الأخيره، لا يجب أن يكون هذا جزاء من يساهم في تتويج الأهلي".

الجدير بالذكر أنه مازال يسيطر الغموض على مستقبل الدورى المصري الممتاز، والذي توقف في شهر ما س الماضي كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 49 نقطة حصدهم من 17 مباراة، فيما يأتي المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، في حين ابتعد نادي الزمالك عن المنافسة على قمة الدورى، حيث يتواجد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

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