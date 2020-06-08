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بيراميدز يهدد صفقة «بديل طارق حامد» في الزمالك

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:31 ص
طارق حامد
طارق حامد
علي خلاف


تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك عودة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة الآلاف.

بيراميدز ينافس الزمالك على ضم محمد عبد العاطي

وفي سياق متصل تلقى مسئولو نادى وادى دجلة عرضا رسميا من قبل بيراميدز للحصول على خدمات محمد عبدالعاطى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.


وأبدى مسئولو بيراميدز رغبتهم فى الحصول على خدمات محمد عبدالعاطى لاعب وسط فريق دجلة (بديل طارق حامد) بعد المستويات المميزة التى قدمها اللاعب طوال الموسم الكروى الجاري قبل توقف البطولة المحلية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخاطب مسئولو بيراميدز إدارة وادي دجلة لمعرفة المطالب المادية المطلوبة للحصول على خدمات عبدالعاطى خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

دخول بيراميدز في صفقة محمد عبد العاطي أصبح يشير إلى أن السماوي أصبح فى منافسة قوية مع الزمالك للحصول على خدمات عبدالعاطى من وادى دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

من جانبه يسعى وادى دجلة لتحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة من رحيل عبدالعاطى خلال الفترة المقبلة من الميركاتو الصيفي، من أجل استثمار فلوس رحيله فى جلب مجموعة من الصفقات القوية.

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