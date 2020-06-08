أبرزها اشتباه بـ"كورونا".. هالة صدقي تكشف الصعوبات التي واجهت فريق عمل "ليه لأ" (فيديو)









وأشارت إلى أن من ضمن الصعوبات ظهور حالة اشتباه بكورونا وتوقف التصوير لمدة 15 يوم.



وقالت:" أنا الوحيدة اللي مزعلتش من خروج المسلسل من الموسم الرمضاني، لأن الموسم كان فيه مسلسلات قوية، ولفتت الى أنها لم تستطع متابعة أكثر من مسلسلين، بسبب ضيق الوقت، ومسلسل "ليه لأ" يحتاج لعناية أكثر ".



واسترسلت قائلةً: "من يوم ما دخلت التمثيل وأنا بشارك في الموسم الرمضاني، ماعدا رمضان الماضي، ولكن بالخبرة اكتشفت أن المسلسلات بتتشاف أكتر في الإعادتة بعد انتهاء الموسم".



يذكر أن مسلسل "ليه لأ" شارك فيه نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، ناردين فرج، مريم الخشت، هاني عادل، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف



وضحت الفنانة هالة صدقي، بعض الصعاب التي واجهة فريق عمل مسلسلها الجديد "ليه لأ" أثناء تصوير مشاهد المسلسل، مشيرة الى ان فيروس كورونا له عامل كبير لتأجيل طرحه.وتابعت "صدقي" في حوار لها عبر تطبيق "زوم" ببرنامج "القاهرة الآن" والتي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة قناة "العربية الحدث" قائلة: "واجهنا الكثير من الصعاب، خضعت لعملية جراحية في عيني وتعرضت شيرين رضا لكسر في قدمها، كما تعرضت المخرجة مريم أبو عوف للمرض فترة".