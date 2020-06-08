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خاص.. مدير العناية المركزة يكشف تطورات الوضع الصحي لرجاء الجداوي بعد حقنها ببلازما المتعافين

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

كشف الدكتور محمد خالد مدير العناية المركزة بالإسماعيلية وأحد الأطقم الطبية لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي بعد حقنها ببلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد.

وذكر الدكتور محمد خالد في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه تم حقن الفنانة رجاء الجداوي بالبلازما على جزءين، نصفها يوم السبت والنصف الآخر يوم الأحد الماضي.

وأوضح من جانبه تحسن حالة الفنانة الصحية بعد حقنها ببلازما المتعافين وتماثلها للشفاءؤ تدريجيًا.

وأوضحت بعض التصريحات الصحفية أن الفنانة رجاء الجداوي مازالت على جهاز التنفس اللا تداخلي، وأنها واعية لما يحدث حولها وتتحدث مع الطاقم الطبي ولم تفقد الوعي.

وكان قد تم نقل الفنانة رجاء الجداوي إلى غرفة العناية المركزة، وذلك بسبب تدهور حالتها الصحية عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم، وارتفاع درجة حرارتها.

ونشرت بعض المواقع خروج الفنانة رجاء الجداوي من العناية المركزة، ولكن صرح الدكتور محمد خالد لـ"الفجر الفني" سابقا على عدم خروجها وأن هذه مجرد شائعات.

يذكرأن الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى "أبو خليفة" للعزل بالإسماعيلية في فجر أول أيام عيد الفطر المبارك.

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