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برشلونة يجدد المفاوضات مع نيمار

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:41 ص
نيمار
نيمار
عبد القادر عرابي



ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني يخطط لإعادة فتح ملف استعادة نجم الفريق السابق "نيمار دا سيلفا" لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.


وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة لا يزال يضع ضم نيمار ضمن أولوياته في سوق الانتقالات.


وأكدت الصحيفة، أن مسؤولي برشلونة بصدد إجراء اتصالات بنيمار ومسؤولي باريس سان جيرمان، لدراسة موقف اللاعب الحالي.



وعلى الرغم من ارتباط برشلونة بضم مهاجم إنتر ميلان "لاوتارو مارتينيز" ونجم يوفنتوس "ميراليم بيانيتش" إلا أن مسألة ضم نيمار تعد من أهم أولويات الفريق.



ولا يزال عقد نيمار مع النادي الباريسي سارياً حتى صيف 2022، وسط تقارير تشير لرغبة باريس سان جيرمان في الحصول على مبلغ 150 مليون يورو نظير التخلي عنه.


وانتقل نيمار لباريس سان جيرمان في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، كأغلى صفقات كرة القدم في التاريخ حتى الآن.

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